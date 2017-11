Relatief weinig Zeeuwse kinderen gaan naar opvang

VLISSINGEN - Het aantal kinderen tot vier jaar dat naar een crèche of kinderdagverblijf gaat, is in een jaar tijd met acht procent gestegen. Ook het aantal 0-tot-4-jarigen dat werd opgevangen door een gastouder nam met bijna negen procent toe, blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus. In Zeeland blijven die cijfers echter relatief laag ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

In de 'bible belt', die loopt van Zeeland naar Overijssel, gaan relatief weinig kinderen naar een kindcentrum. Dat geldt ook voor de noordelijke provincies.

In zeventig Nederlandse gemeenten gaan minimaal zeven op de tien kinderen naar een crèche of kinderopvang. Het valt op dat het hier voornamelijk gaat om gemeenten in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Van de grotere gemeenten vallen vooral Den Bosch, Zwolle, Nijmegen en Groningen op: 65 tot zeventig procent van de kinderen uit deze gemeenten ging vorig jaar naar een crèche of kinderopvang.

Omgevormd

Bijna 54 procent van de Nederlandse jonge kinderen ging vorig jaar naar een crèche of kinderopvang, dertien procent ging naar een gastouder. Dat het aantal kinderen in de dagopvang stijgt, is volgens het CBS deels te verklaren doordat peuterspeelzalen veranderen in kinderopvanglocaties. Op 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven en in aanloop daarnaar hebben een aantal peuterspeelzalen zich alvast omgevormd. Ook de dalende werkloosheid en het aantrekken van economie zorgt voor een toenemende vraag naar kinderopvang, blijkt uit een analyse van de Rabobank.