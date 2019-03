Relatief veel verkeersslachtoffers in Zeeland

VLISSINGEN - In de periode 2008 tot en met 2017 kwamen 214 mensen om het leven in het Zeeuwse verkeer. Omgerekend naar het aantal inwoners is Zeeland de provincie met de meeste verkeersslachtoffers.

Dat blijkt uit Verkeersveiligheidsvergelijker.nl, de website die de Fietsersbond, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben gelanceerd. Aan de hand van beschikbare data worden gemeenten en provincies met elkaar vergeleken.

Per 100.000 inwoners waren in Zeeland in tien jaar tijd 56 doden te betreuren. In Drenthe waren dat er 55. Beide provincies steken ver boven de rest uit. Overijssel (42 slachtoffers) komt nog het dichtst in de buurt.

Als rekening wordt gehouden met de hoeveelheid wegen is het aantal mensen dat omkwam in Zeeland relatief laag: 28 per 1000 kilometer. Alleen op Flevoland (25) is dat nog minder. Is Noord-Holland is het aantal het hoogst (44 per 1000 kilometer).

Binnen Zeeland vielen de meeste verkeersdoden in de gemeente Terneuzen (34) en de minste op Noord-Beveland (5). Als rekening wordt gehouden met het aantal inwoners komt Borsele als hoogste uit de bus.

Te hard rijden

VVN kreeg vorig jaar 8 meldingen uit Noord-Beveland over te hard rijden. Dat zijn er, gezien het aantal inwoners, relatief veel. In slechts drie gemeenten in Nederland lag het aantal meldingen naar verhouding nog hoger.

De website vergelijkt ook de (brom)fietspaden per gemeente. Vooral Tholen doet het in dat opzicht goed. Ruim 93 procent van de fietspaden is er in orde, wat landelijk goed is voor een 5e plaats.