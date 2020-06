Rel rond kwetsende tweet Martin Bos (FvD) loopt met een sisser af

Voor zijn collega-Statenleden is het voldoende dat Bos zelf inziet dat hij verkeerd zat. Hij heeft de gewraakte tweet al snel verwijderd en op Twitter zijn excuses gemaakt. ,,Het was absoluut niet mijn bedoeling iemand te beledigen of te kwetsen”, meldde hij. Bovendien heeft Bos laten weten dat hij terugtreedt als voorzitter van de Statencommissie economie.



In zijn tweet suggereerde het Forum-lid dat de partijtop van GroenLinks zou aandringen op het vertrek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Daarbij plaatste hij een foto van de televisieserie SynDROOM, over mensen met het downsyndroom. Statenleden riepen direct schande van de tweet. ,,Dit kunnen we niet over onze kant laten gaan”, zei Gerwi Temmink (GroenLinks) vorige week.