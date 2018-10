Rel over twitterbericht van Vlissingse wethouder Reijnierse

VLISSINGEN - De Vlissingse wethouder Rens Reijnierse (50Plus) zet zijn gemeente in een kwaad daglicht met een pro-Palestijns twitterbericht over een kunstmanifestatie op het Badstrand. Dat vindt fractievoorzitter Pim Kraan van POV Perspectief op Vlissingen.

Reijnierse bezocht afgelopen zaterdag een project van ruimte Caesuur uit Middelburg : op het Badstrand wilden twintig kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland, Pakistan en Gaza vliegers oplaten. De meeste vliegers bleven in het zand staan, omdat het windstil was. ,,Vliegers op het badstrand. Prachtige herfstdag in Vlissingen, geen wind, dus de vliegers vliegen niet. Project voor Palestina toch geslaagd”, twitterde Reijnierse.

Het twitterbericht van Reijnierse riep verontwaardigde reacties op. Terecht, vindt Kraan. ,,Dit is een stomme actie van de wethouder. Er speelt een conflict in dat gebied, waar je je als gezagsdrager niet in moet mengen. Door die tweet lijkt het alsof Reijnierse de terreurdaden daar goedkeurt. Dat is een heel verkeerd signaal.”

Excuses

Reijnierse verwijderde zijn bericht dinsdag na alle commotie, en bood zijn excuses aan. ,,Mijn welgemeende excuses. Ik wilde mensen niet beledigen. Geen verdriet doen. Ik heb me nooit willen mengen in een conflict. Ik wilde alleen ondersteuning geven aan een kunstproject. Ik heb daarbij de link met vliegers die staan voor geweld niet gelegd. Ik verwijder mijn tweet.”

Kunstenaar Hans van Overvliet van Caesuur is verbaasd over alle commotie. ,,Ik heb collega-kunstenaars vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid gevraagd om een vlieger te ontwerpen. Het zijn buitengewoon genuanceerde kunstwerken. Het was niet mijn bedoeling om een protestactie op te zetten. Dan had ik ze wel gevraagd om een affiche te maken. Het is geen propaganda, het is beeldende kunst.”

Impact

Het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen ‘betreurt de situatie’, staat in een bericht dat dinsdag op de website van de gemeente gepubliceerd werd. ,,Wethouder Reijnierse was persoonlijk uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en twitterde hierover. Hij besefte de politieke impact van dit kunstenaarsproject niet. Dit zorgde en zorgt voor enorm veel boze, verdrietige en verbaasde reacties. Ook naar het college toe. De wethouder heeft zijn welgemeende excuses op twitter aangeboden. Het is nooit zijn bedoeling geweest mensen te kwetsen.”