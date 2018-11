Rekenkamer: Provincie had exploitatie veerboot Vlissingen-Breskens beter moeten aanbesteden

VLISSINGEN - De provincie Zeeland had in 2014 de exploitatie van het fietsvoetveer tussen Breskens en Vlissingen beter kunnen aanbesteden. Dat concludeert Rekenkamer Zeeland in een rapport vandaag. Tijdsdruk en slecht reageren op de lauwe reacties vanuit de markt zijn de voornaamste kritiekpunten.

De provincie Zeeland nam de exploitatie van de veerdienst in 2014 zelf over, nadat geen één commerciële partij de verbinding wilde exploiteren. De Rekenkamer analyseerde het aanbestedingsproces en vindt dat al bij de marktverkenning te weinig informatie is verstrekt aan potentiële exploitanten over de onderhoudskosten en vervoersopbrengsten.

De aanbesteding leidde dan ook tot nul inschrijvingen, ondanks de jaarlijkse exploitatiebijdrage van 2,85 miljoen euro die Gedeputeerde Staten in het vooruitzicht stelde. “Het aanbestedingsteam had alerter om kunnen gaan met indicaties dat er beperkte interesse was vanuit de markt", schrijft de rekenkamer. Het team nam geen maatregelen die toch konden leiden tot een (her)aanbesteding, zoals een hogere exploitatiebijdrage.

‘Tijdsdruk was groot’

Gedeputeerde Staten (GS) reageren tegenover de Rekenkamer: “Met de kennis die op dat moment voorhanden was, was onze overtuiging dat de omstandigheden afdoende waren om tot een succesvolle gunning van de concessie te kunnen komen.” Daardoor zegt GS geen rekening te hebben gehouden met een nieuwe aanbesteding.

Toen inschrijvingen uitbleven, richtten GS op 1 januari de overheids-bv Westerschelde Ferry bv (WSF) op, met de provincie als enige aandeelhouder. Voor Provinciale Staten kwam dit als een voldongen feit. Volgens GS was dat niet de bedoeling: “De tijdsdruk was groot, waardoor er minder ruimte was voor het betrekken van Provinciale Staten buiten de reguliere vergaderingen om.”

Begrotingstekort

Verder was bij vooronderzoek naar de exploitatie door WSF bekend dat sprake zou zijn van een begrotingstekort. “Desondanks is de WSF niet zodanig uitgerust dat zij het begrotingstekort kon opvangen noch de exploitatie zodanig kon vormgeven dat kosten beperkt zouden worden. De WSF had bij aanvang van de exploitatie meer eigen middelen mee gegeven kunnen worden", aldus het rapport.