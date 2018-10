Rekening waterschap volgend jaar weer wat omhoog

Het zittende bestuur van waterschap Scheldestromen heeft bij zijn aantreden in 2015 afgesproken dat de gemiddelde lastendruk jaarlijks met maximaal 2,5 procent mag stijgen. Dat is ook in zijn laatste begroting - in maart 2019 zijn er verkiezingen - nipt gelukt.

Een gezin met een huurwoning betaalt volgend jaar 288 euro, 8 euro meer dan dit jaar. Een alleenwonende huurder ziet de rekening stijgen van 163 naar 168 euro.

Woningwaarde

Voor mensen met een eigen huis is de stijging lastiger te berekenen, omdat de getaxeerde waarde (WOZ) van de woning meetelt. Die verschilt per situatie en verandert elk jaar. Een gezin met een huis met een WOZ-waarde van 194.000 euro moet volgend jaar 398 euro overmaken, heeft het waterschap berekend. Een alleenwonende komt uit op 278 euro. Het gaat in beide gevallen om een paar euro meer dan dit jaar.

,,De stijging bij huurders en eigenaren is ongeveer gelijk", zegt dagelijks bestuurder Denis Steijaert (CDA, financiën). Dat was afgelopen jaren door de gehanteerde rekenmethode regelmatig anders. ,,Maar wij zien daar liever niet al te grote verschillen.”

Ook de boeren gaan ruim 2,5 procent meer betalen. Wie een agrarisch bedrijf met 75 hectare grond heeft plus een woning met een WOZ-waarde van 388.000 euro, kan volgend jaar een aanslag van 6500 euro verwachten.

Strak in de teugels

Steijaert is blij dat het nog steeds lukt binnen de afgesproken 2,5 procent aan gemiddelde lastenstijging te blijven, hoewel dat steeds lastiger wordt. ,,Je moet dat strak in de teugels houden, want je praat over gemeenschapsgeld. De burger en het bedrijfsleven moeten het wel ophoesten.”

Of de tarieven ook na de verkiezingen gelijkmatig kunnen blijven stijgen, is nog zeer de vraag. Onder meer de klimaatverandering vergt grote investeringen. ,,Wij moeten ons wapenen tegen clusterbuien", zegt Steijaert. ,,Daar heb je extra geld voor nodig. We hebben al een aantal keren de broekriem aangehaald. Op een gegeven moment is de rek eruit.”

Quote In vergelij­king met de kosten voor ziektekos­ten­ver­ze­ke­ring is dit peanuts Denis Steijaert, Waterschap Scheldestromen

Euro per dag

Welbeschouwd is het waterschap niet duur, vindt Steijaert. ,,Een gemiddeld gezin betaalt 398 euro per jaar. Dat is een euro per dag, een kwartje per persoon. Als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt: je zit veilig, je water wordt gezuiverd, je rijdt over mooie wegen en als het goed is kom je niet te nat en niet te droog te staan. In vergelijking met de kosten voor bijvoorbeeld ziektekostenverzekering is dit peanuts. Ik wil het niet bagatelliseren - elke rekening is er een - maar ik vind dit zeer te verantwoorden.”