Rekening waterschap gaat volgend jaar omhoog

COMMENTAAR We zien net iets te vaak de minder koninklij­ke kant van de vorst der Nederlan­den

18 oktober Willem-Alexander is koning van alle Nederlanders. Ook van de mensen die zelf net zo rustig naar Griekenland zouden reizen. Dat zijn er heel wat. Maar de koning kan zich niet beroepen op het feit dat we allemaal min of meer onze eigen afwegingen maken over corona. Willem-Alexander heeft een voorbeeldfunctie. Die is bij een privéreisje niet ineens uitgeschakeld. Koning ben je altijd. Koninklijk probeer je zo veel mogelijk te zijn. Laat Willem-Alexander te vaak steken vallen?