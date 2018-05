Rekening RUD Zeeland loopt met vijf nullen op

In de Statencommissie ruimte werd vrijdag gedebatteerd over de begroting van de regionale uitvoeringsdienst Zeeland, waaraan behalve de provincie ook de gemeenten en het waterschap deelnemen. ,,Ik denk dat we te maken hebben met een toenemend risico", verwoordde René Ruissen de gevoelens van vrijwel alle deelnemers.

Verhuizing voorkomen

Er is gekozen voor een constructie waarbij de inspecteurs in Zeeland kunnen blijven werken. Zo is voorkomen dat ze naar Schiedam verhuizen. In dat geval was zoveel expertise bij de RUD vertrokken, dat die compleet in elkaar zou zakken. De Reu: ,,Dus lopen we financiële risico's? Ja. We zijn ook niet met de meerjarenraming akkoord gegaan."