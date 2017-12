Rekenaar van het bisdom uit roeping

Gerard de Rooij (62) is een gelovig mens, betrokken bij de kerk als factor in de samenleving. Zou het toeval zijn dat hij vanuit zijn huis in Etten-Leur zowel de Lambertus- als de Petruskerk kan zien?



Zijn baan als financieel expert in het bisdomkantoor in Breda zag hij in ieder geval eerder als een roeping dan als broodwinning. Zag, want op 1 januari is hij bisdomeconoom af en komt er tijd vrij voor zijn hobby's. Alhoewel, een dag per week is hij directeur van conferentiecentrum en hotel Bovendonk in Hoeven en daarnaast is hij vrijwillig bestuurder van de Volksabdij in Ossendrecht. Oók kerkgelieerde instellingen. ,,Ik heb veel met geloof en kerk, ik kan me geen leven zonder voorstellen. Mijn christelijke overtuiging was in 1984 de belangrijkste drijfveer om te solliciteren op de functie van administratief medewerker bij het bisdom."