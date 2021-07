Reizigersorganisatie Rover: langdurige vertraging bij Haringvlietbrug is onacceptabel

De Haringvlietbrug, de belangrijkste verbinding tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant over het Hollands Diep, en dan met name de klep is in slechte staat, waardoor de verkeersveiligheid in het geding is. Op advies van de politie verlaagt Rijkswaterstaat de maximumsnelheid binnenkort tot 50 kilometer per uur. Ook wordt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook geleid. De maatregelen duren tot 2023. Dan wordt de klep vervangen.