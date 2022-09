Reizigers stranden op station Goes: ‘Nu kom ik wéér te laat op school’

Van de eerdere stakingen was Ursula Olendzka op de hoogte, maar deze vrijdagmorgen moet ze even slikken als ze op het aankomstbord in Yerseke kijkt. Alle treinen zijn gecanceld en ook de bus naar Zierikzee rijdt niet. Ursula reist elke morgen van Yerseke naar Haamstede, waar ze werkt als housekeeper in een Fletcher Hotel. Daarvoor neemt ze de trein, die haar binnen tien minuten van haar woonplaats naar het station in Goes brengt. Ideaal. Als hij rijdt.