Reizigers dupe van tekort aan chauffeurs Connexxion in Zeeland

Landelijke Ride for the Roses komt weer naar Zeeland

10:42 HAARLEMMERMEER – De Ride for the Roses komt in 2019 met de landelijke editie voor de derde keer naar Zeeland. Het fietsevenement, waarvan de opbrengst naar onderzoeken van de KWF kankerstichting gaat, werd ook in 2008 en 2014 vanuit Goes gereden met 14.000 en 12.000 deelnemers.