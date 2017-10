Reizen naar school is de moeite waard

Een gewone schooldag van Jairo begint elke morgen om kwart over zeven. Dan fietst hij vanaf zijn huis in Sint Jansteen naar de bushalte in Hulst. Daar neemt hij de bus, die hem naar het Zeldenrust-Steelant College (ZSC) in Terneuzen brengt. Al met al duurt de reis zo’n vijftig minuten. Vaak is hij ’s middags pas om kwart over vier thuis, soms nog een uur later. ,,En dan moet hij nog aan zijn huiswerk beginnen”, zegt zijn moeder Joëlle. ,,Het is best pittig.”

Gezellig

Jairo doet er zelf nuchter over: ,,Het valt wel mee hoor. Het is best ver reizen, maar ik vind het de moeite waard. En in de bus is het gezellig: ik klets bij met twee vrienden van me die ook naar Terneuzen gaan.”

De leerling uit gymnasium 3 heeft er zelf voor gekozen om in Terneuzen naar school te gaan. Hij kon ook naar het Reynaertcollege in Hulst, dat op tien minuten fietsafstand staat. ,,Ik wilde graag tweetalig onderwijs volgen, omdat je veel Engels leert. En ik vond de sfeer op het Zeldenrust wel goed.”

Afspreken na schooltijd met klasgenoten is lastig: zij wonen in Biervliet of Philippine. ,,Dan kom je niet voor een uurtje naar Sint Jansteen.” Daarom logeren ze in de vakanties wel eens bij elkaar.

Staan in de bus

Het openbaar vervoer naar Terneuzen kan beter, vinden Jairo en zijn moeder: het is te duur en te druk. Jairo: ,,Ik stap op één van de eerste haltes van lijn 20 op, en moet dan vaak al staan.” Huiswerk maken in de bus is er daardoor niet bij.

Jairo’s moeder vindt de reiskosten naar Terneuzen bovendien veel te hoog. ,,We betalen 800 euro per schooljaar voor het busabonnement. Wij hebben het geluk dat we het financieel op kunnen brengen, maar ik vind het een absurd bedrag. De kinderen van onze buren gaan in België naar school: zij reizen met z’n tweeën voor 380 euro door het hele land.”

Enquête

Bijna de helft van de ouders van leerlingen uit de omgeving van Oostburg en Hulst zouden het onderwijs in België serieus overwegen, als de middelbare scholen zich in Terneuzen zouden concentreren. Dat bleek deze week uit de resultaten van een enquête van de Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. De taskforce maakt een toekomstplan om het voortgezet onderwijs in de regio in stand te houden.