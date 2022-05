Reindert Hameeteman is één van de tien Nederlandse Meesterbakkers: ‘Je moet heel veel dagen en tijd opofferen’

Wie even aan de echte wereld wil ontsnappen, moet in Burgh-Haamste­de zijn

BURGH-HAAMSTEDE - Strijden tegen een draak, op expeditie in een oude tempel op de zeebodem, of de held uithangen in een ruimteschip; niks is onmogelijk in Jan Willems VR-escaperoom.

