Reimerswaal is proefgebied in onderzoek overstroming

video Vlaamse première 'Zeeuwse film' Weg van jou

14:29 GENT - De provincie, Zeeland Seaports en de Haven Gent organiseren maandag 6 november in het Kinépoliscomplex in Gent de Vlaamse première van de film Weg van jou. Daarin speelt Zeeuws-Vlaanderen een prominente rol. Een première genereert veel media-aandacht en dat past in de provinciedoelstelling Zichtbaar Zeeland. Het evenement kost 11.350 euro. De drie partijen delen de kosten. De Nederlandse première is op 9 oktober.