Regisseur Frans Weisz (83): ‘Ik zou alles opgeven om nog een film te kunnen maken’

Patrick fietst de Ride voor zijn moeder Lia; Ingrid voor haar vader Adrie: ‘Ik denk nog bijna elke dag aan hem’

13 september GOES/TERNEUZEN - Een leeg parkeerterrein bij de Zeelandhallen in Goes en een lege Markt in Terneuzen. Geen grote groepen fietsers, geen gezelligheid, en geen kippenvel bij The Rose. Toch stapten enkele honderden mensen dit weekend op de fiets om op eigen houtje de Delta Ride for the Roses te rijden. ,,We willen gewoon fietsen, en ons inzetten voor het goede doel.”