Regisseur Esmé Lammers versterkt jury Film by the Sea

COLUMN JAN VANTOORTELBOOM Fockin’ heat!

15 augustus Ooit was ik student aan Trinity College Dublin en tegen het einde van het academische studiejaar, nadat ik alle papers had geschreven en ingediend, in juli 1997, kwam een jeugdvriend op bezoek. Het idee was om een poos samen zonder vooropgezet plan wat rond te trekken en daarna terug naar huis te vliegen. De temperaturen liepen toen ook aardig op.