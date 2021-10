Regina Parinussa jongste lid ooit in Molukse regering in ballingschap: ‘Alleen Mena Muria roepen is niet voldoende’

Een goede gezinswo­ning onder de 225.000 euro moet je met een lantaarn­tje zoeken in Zeeland

VLISSINGEN - Op de oververhitte huizenmarkt is onder de twee ton nauwelijks nog iets fatsoenlijks te koop. Bij de jacht op een ruime betaalbare gezinswoning kom je snel uit op een huis uit de jaren 70. De prijzen daarvan verschillen sterk per stad en dorp. Tip: neus eens in Terneuzen.

29 oktober