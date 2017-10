Regenval in september speelt telers parten: Aardappels rotten in de grond

De aardappels hebben het zwaar. In de teeltbedden zijn bovenin groen verkleurde aardappels te zien, blootgekomen door de zware regens die de aarde weggespoeld hebben. Onderaan de plant zitten rottende knollen, waar de aardappels in het water hebben gestaan. ,,Ze zijn gestikt in de rug, omdat er geen zuurstof meer bij kon", legt aardappelteler Johan Sanderse uit Serooskerke (W) uit. ,,Bij mij is op elk perceel wel wat rot. Er zijn collega's die de half verrotte aardappelen maar op het land laten staan, want je kunt ze beter niet in je schuur hebben. Dan steken ze de andere aan."

Vooral de week van 8 tot 18 september heeft veel kwaad gedaan. Aardappelteler en ZLTO-woordvoerder Hendrik Jan ten Cate: ,,Het regende toen soms in een half uur 30 mm. Tussen de ruggen stond water. Als dat 12 uur of langer duurt, stikken de knollen die onderaan de plant zitten. En dan gaan ze eigenlijk direct rotten. Over heel Zeeland, met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen zijn nu grote problemen met rot. Ik zit zelf op Tholen. In juni en juli hebben we de vroege aardappelen - de nieuwe oogst - van het land gehaald. Daar waren geen problemen mee. Op de drie percelen late tafelaardappel en frietaardappel die nu nog op het land staan, heb ik tussen de 16 en 55 procent schade."

Quote Bij mij is op elk perceel wel wat rot

Aardappelteler Johan Sanderse

De groen verkleurde aardappels zijn niet meer geschikt voor de handel. Ze worden machinaal tussen de andere uit gehaald. ,,Gelukkig hoeft het niet met de hand. Maar het is wel verlies." Als een oogst mislukt en het aanbod schaars wordt, stijgt de prijs. Maar de aardappelhandel rekent er niet op dat de prijzen stijgen en zo de slechte oogst voor de boer goedmaken. Ten Cate: ,,De aardappelmarkt is toch een markt van heel Noordwest-Europa. Het zuidwesten is maar een klein deel en alleen hier speelt dit probleem. Het is dus niet te verwachten dat er over het geheel genomen zoveel minder oogst is dat de prijzen omhoog gaan."