Regenboogzebrapad Tholen beklad met leuzen

column marleen blommaert Even er helemaal uit

Een paar dagen vluchten uit het Zeeuwse, uit het Nederlandse. Een luxe vlucht. Twee uur en twee landsgrenzen verder om even nergens aan te denken, niet aan de deuren denken die nog geverfd moeten worden, niet aan de schuur die nodig opgeruimd moet worden. Even helemaal niets. Wie door Zeeuws-Vlaanderen, België en Noord-Frankrijk rijdt, rijdt over vele slagvelden, waar diverse hoofdstukken uit de Europese oorlogsgeschiedenis mee te vullen zijn. Alsof het continent in een dwangmatig ritme om de zoveel jaar zijn zonen moet offeren.

28 augustus