Regenboogzebrapad pal voor Thools gemeentehuis stemt Emma vrolijk: ‘Laat het maar lekker viral gaan’

Monteur loopt brandwon­den op na explosie bij palletfa­briek Sas van Gent

SAS VAN GENT - Bij een brand in een bedrijfspand aan de Suikerdijk in Sas van Gent is vanmiddag een monteur ernstig gewond geraakt. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Rond 17.45 uur was de brand onder controle.

26 augustus