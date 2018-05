Regen teistert Zeeuwse akkers: 'Hier kun je je niet tegen wapenen'

Feyenoord speelt op 7 juli in Middelburg

15:42 MIDDELBURG - Feyenoord komt naar Zeeland. Op zaterdag 7 juli oefent de bekerwinnaar in Middelburg tegen het Zeeuws elftal (aftrap 17.00 uur). Binnen een week speelt het Zeeuws elftal daardoor tegen beide bekerfinalisten, want eerder werd al bekend dat verliezend finalist AZ op donderdag 12 juli in Bruinisse wacht.