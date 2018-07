Regen in Zeeland: na een paar druppels is het weer voorbij

Rian #NietGayGe­noeg is te moe om hoop te hebben

7:00 MIDDELBURG - Soms kan er een klein lachje af, maar zijn ogen blijven dof. Rian Al Ahmadi, de homo die volgens de IND 'niet gay genoeg' is, is te moe om blij te zijn. Al drie jaar wacht de Irakees op een verblijfsvergunning. Rian heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst er nog niet van kunnen overtuigen dat hij homo is en zijn thuisland moest ontvluchten omdat hij daarom mishandeld werd. Misschien komt het nog goed, zegt Rian zacht. De politiek heeft geluisterd. Ze hebben dinsdag in Den Haag de petitie in ontvangst genomen en de staatssecretaris heeft met hem gesproken.