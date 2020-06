Regeling voor Zeeuwse theatertickets: kiezen tussen voucher, geld terug of donatie

Wie geboekt heeft voor een voorstelling die ergens tussen 12 maart en 1 juli gespeeld zou worden in het Scheldetheater in Terneuzen, de schouwburg in Middelburg of theater De Mythe in Goes weet nu waar hij aan toe is. Mensen kunnen hun geld terugvragen, ze kunnen het gebruiken voor een nieuwe datum van de voorstelling, ze kunnen het als tegoed bewaren en later voor een andere voorstelling gebruiken of ze kunnen het doneren aan de amateurkunsten, regionale artiesten en talentontwikkeling in Zeeland. De regeling is te vinden op zeelandtheaters.nl/nieuws.