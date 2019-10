Reeks aan reizende exposities als vervolg op herdenking 75 jaar bevrijding

De viering van 75 jaar vrijheid in Nederland is op 31 oktober in Terneuzen begonnen met de herdenking van de Slag om de Schelde. Voor het eerst is daarmee landelijk de schijnwerper gezet op de gevechten in Zuidwest-Nederland die cruciaal waren voor het verslaan van nazi-Duitsland. Op dit moment vinden nog tal van lokale herdenkingen plaats, omdat het precies 75 jaar geleden is dat de slag in Zeeland werd uitgevochten.