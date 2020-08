Reder denkt dat politie in Vlissingen zocht naar crystal meth

Zeeuwse onderne­mers kijken minst negatief naar toekomst

20:13 MIDDELBURG - Het vertrouwen dat ondernemers hebben in de toekomst herstelt in Zeeland sneller dan in de rest van het land. Met een nog altijd negatieve score van min 13,1 procent heeft Zeeland de hoogste, of beter gezegd, minst lage score van alle provincies.