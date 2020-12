Reddingsbrigades waarschuwen ‘wildduikers’: ga op 1 januari niet in zee

Etty Hillesum keert 78 jaar na haar dood terug in haar geboorte­huis

7:40 MIDDELBURG - Ze woonde er als baby slechts een half jaar. Maar 78 jaar na haar overlijden in Auschwitz keert ‘Etty Hillesum’ terug in haar geboortehuis aan het Molenwater in Middelburg. In woord en beeld, want komende zomer moet daar het Etty Hillesum Huis opengaan voor exposities, ontmoeting en onderzoek. Daarvoor wordt nu geld ingezameld.