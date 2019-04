Reddingbootdag Neeltje Jans afgelast: ‘Vaartocht móet erbij’

Man uit Vlissingen wil verhuizen én naar tandarts in plaats van naar een instelling voor veelple­gers

16 april MIDDELBURG - De 35-jarige Vlissinger H. B. vond het maar niks, die ISD-maatregel (twee jaar in een instelling voor veelplegers) die officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk dinsdag tegen hem eiste. Wat die maatregel inhield wist hij niet precies, maar met een woning, liefst in Bergen op Zoom én een bezoek aan de tandarts, zou hij beter zijn geholpen, vond hij. Maar natuurlijk dachten de aanklager en de reclassering, die dat advies had uitgebracht, daar anders over.