Redding van Zeeland Nazomerfestival nabij

Terneuzen pakt begraaf­plaat­sen in Philippine, Axel en Zaamslag aan

17:29 PHILIPPINE - Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Philippine, Axel en Zaamslag gaat gewerkt worden. De toekomst van die in Philippine stond ter discussie. Inmiddels is besloten deze te behouden. De begraafplaats aan de Burchtlaan in Axel wordt op termijn een park. In Zaamslag zijn grafruimingen voorzien.