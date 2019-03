Redding en renovatie van stoomhijskraan Schelde 38 in Vlissingen wordt beloond met een geldprijs

Op zoek naar cocaïne kijkt Zeeuwse politie naar bananen en ananassen

9:33 VLISSINGEN - Politie en justitie in Zeeland en West-Brabant proberen op onorthodoxe manier de enorme toevloed van cocaïne in te dammen. Dat doen ze door, met hulp van wetenschappers uit Tilburg en Harvard, goed te kijken naar verdachte bestellingen van Zuid-Amerikaans fruit. Want niet zelden is de cocaïne die via Nederland zijn weg vindt naar de gebruiker, verstopt tussen bananen of ananassen.