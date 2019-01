Recyclingbedrijf Demacq wil naar Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost

POLL De school een uur later beginnen? Dit is waarom je het wel of juist niet zou doen

19:51 TERNEUZEN - De school pas beginnen om 9 uur in plaats van 8 uur: is dat beter? Ja, zeggen onderzoekers, want dan werkt het puberbrein beter. Maar een school in Hardenberg stopte er na een paar dagen al mee. ,,Het leed was niet te overzien.”