Recyclingbedrijf Demacq failliet, doorstart onderzocht

Demacq heeft een techniek ontwikkeld om composiet van windmolenbladen en andere onderdelen om te zetten in een nieuwe grondstof, die kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld brugdekken en meubelpanelen. Het bedrijf was de enige afvalverwerker die toestemming had om zogeheten thermohardend composiet in te zamelen en te verwerken. Dat was groots opgezet. Het ging om een vrij nieuwe technologie, de ontwikkeling van de machines om het materiaal te verwerken was een kostbare aangelegenheid. ,,Er is een forse schuldpositie", aldus curator Jan Arie Platteeuw. ,,Uiteindelijk heeft de verhuurder van het bedrijfspand het faillissement aangevraagd wegens achterstallige huurpenningen, maar er waren ook andere schulden.” Het faillissement is op 30 juni uitgesproken. Platteeuw bekijkt of een doorstart mogelijk is, maar kan daar op dit moment nog weinig over zeggen.