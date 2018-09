Rector Calvijn College neemt afscheid: leerlingen helpen met hun vragen, daar draait het om

Het is pauze in het Calvijn College. Bert Vogel heeft amper een stap gezet in de hal van de school, of een leerling spreekt hem aan. Ze maken een praatje. ,,Dat meisje stapte een tijdje geleden mijn kantoor binnen”, vertelt Vogel even later. ,,Ze is dyslectisch en wilde zo graag beter Engels leren en had gehoord dat één van mijn kinderen in het buitenland woonde. Ze is daarna een paar weken au pair geweest bij een vriendin van mijn dochter, en wilde daar graag over vertellen.” Een glimlach. ,,Ik geniet van het contact met de leerlingen.”