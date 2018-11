Recron ‘ongerust’ over duurdere kaartjes fietsvoetveer

Sporten in Zeeuwse natuur gaat geld kosten

7:00 VLISSINGEN - Zeeuwse verenigingen moeten gaan betalen voor sportwedstrijden in natuurgebieden. De eerste facturen zijn al verstuurd. Sommige clubs zijn nog in onderhandeling over de tarieven, maar het nieuwe beleid valt niet overal goed. ,,Het landelijk beleid is er op gericht om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en ook te laten sporten. Het duurder maken is niet echt stimulerend”, laat Vereniging Zeeland Atletiek (VZA), een samenwerkingsorgaan van Zeeuwse clubs weten.