Recreatievissers in Zeeland houden zich keurig aan de regels

Dagvaar­ding voor dronken Duitser in Kamperland

9:28 KAMPERLAND - Een 53-jarige man uit het Eschweiler in Duitsland is in de nacht van zondag op maandag in Kamperland betrapt op rijden onder invloed. Hij blies 1015 ug/l in plaats van het maximaal toegestane 220. De man moest zijn rijbewijs inleveren maar werd korte tijd later weer rijdend gezien door agenten. Hij kreeg daarop een dagvaarding en moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.