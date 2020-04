Recreatiesector smeekt om beetje ruimte

Drie weken geleden besloot de VRZ alle verblijfsrecreatie in Zeeland te verbieden. Mensen mogen sinds 30 maart hier niet meer ‘recreatief’ overnachten, of dat nu op een recreatiepark, een jachthaven, een Airbnb of in hun eigen tweede woning is. Die maatregel werd genomen om de zorg in Zeeland niet onnodig te belasten. De recreatiesector had begrip voor die beslissing, maar vraagt de VRZ het besluit weer voorzichtig terug te draaien, nu de situatie in de Zeeuwse ziekenhuizen zich lijkt te stabiliseren.