Recordpoging grootste gehaakte deken stimuleert handwerkclubs

's-GRAVENPOLDER - Het was een leuke uitdaging: meedoen aan een wereldrecordpoging 'grootste gehaakte deken van de wereld.' Maar het bracht meer. In verschillende Zeeuwse afdelingen van de Vrouwen van Nu zijn weer handwerkclubs actief.

,,Weet u hoeveel dekens wij gehaakt hebben'', vroeg Marja de Vos van de Vrouwen van Nu Zeeland gistermiddag aan een zaal vol leden. ,,Vijftig dekens. En reken maar uit, dat is meer dan de oppervlakte van een voetbalveld. Dat hebben wij als Zeeland voor elkaar gekregen.''

Avond na avond hebben leden in alle uithoeken van Zeeland 'Granny Squares' zitten haken. Dat zijn kleine vierkantjes van tien bij tien centimeter. Vervolgens zijn al die vierkantjes aan elkaar gehaakt. ,,Elke deken telt 280 lapjes'', vertelt Mariëtte Heesakkers (afdeling Wemeldinge). ,,En niet alle lapjes waren goed, dus die moest je herstellen.'' Het resultaat is een grote berg met buitengewoon kleurrijke dekens. Dat past bij Granny's. Van oorsprong werden deze dekens gehaakt met restjes wol, al zijn niet alle Zeeuwse dekens van restjes gemaakt. ,,Bij ons waren dames die niet gingen haken en die gaven geld'', zegt Riet Telgenkamp (afdeling Kapelle-Biezelinge). ,,Daar hebben we één deken van gemaakt. Die kostte 70 euro. Goed haakkatoen is duur.''

Vuilniszakken vol

,,Wij hebben de leden gevraagd om restjes'', vertelt Anja van Tilbeurgh (afdeling Poortvliet). ,,En we hebben nog een oproep op Facebook gezet en dat leverde vuilniszakken vol met garen op.'' ,,Maar als je verschillende garens hebt loop je wel het risico dat je verschillende haaknaalden nodig hebt'', reageert Heesakkers. Het is duidelijk, de drie vrouwen beheersen de haaktechniek tot in de vingertoppen. ,,En als je het niet weet kan je het op Youtube vinden'', lacht Heesakkers.

De haaksters hebben veel plezier gehad in het project en waren verrast dat er zoveel vrouwen aan meededen. ,,Ik heb ook lapjes op de deurmat gevonden. Die waren door de brievenbus gegooid, maar ik heb geen idee wie ze heeft gemaakt'', zegt Telgenkamp. Via haar zus zijn ook vrouwen uit zorgcentrum Cleijenborgh in Colijnsplaat aan de slag gegaan met de vierkantjes. ,,Ik heb al verschillende vrouwen gehoord die het jammer vonden dat het is gestopt'', zegt Telgenkamp. ,,En in verschillende afdelingen weer handwerkclubs zijn ontstaan'', vertelt Heesakkers.