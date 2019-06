Recordopbrengst tijdens ‘Ride for the Rain’

Frits Bakker, voorzitter het Zeeuws-Vlaamse comité van de Delta Ride for the Roses, had er in de nacht van vrijdag op zaterdag al een zwaar hoofd in. De regen kletterde op zijn dak. Als dat zaterdag maar goed zou gaan. Aanvankelijk lijken de weergoden de Zeeuwse-Vlaamse Ride for the Roses goed gezind. Om 9 uur, als het merendeel van de ruim 3000 fietsers van start gaat, is het droog.