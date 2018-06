Recorddroogte dwingt nog niet tot maatregelen in Zeeland

MIDDELBURG - Dinsdag is de negentiende droge dag op rij in Zeeland. En daar komen nog zeker vijf dagen bij, wat deze maand tot de droogste juni sinds 1962 maakt. Toch voorzien waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides nog geen grote problemen.

Het waterschap houdt het waterpeil in de sloten wel nauwlettend in de gaten. Voor het overgrote deel gebeurt dat geautomatiseerd. ,,Maar ook onze opzichters lopen in het veld om de peilen te volgen", zegt Luc Mangnus, dagelijks bestuurder van Scheldestromen.

Beregenen

In droge perioden gebruiken agrariërs water uit de sloten om hun land te beregenen. Dat mag zolang het water boven het zomerpeil staat. Eerder kondigde het waterschap voor drie gebieden in Zeeuws-Vlaanderen een verbod op beregenen af: Nol 7, Moerspui en Braakman.

,,Het ziet er niet naar uit dat daar deze week nog gebieden bijkomen", zegt Mangnus. ,,De peilen beginnen wel te zakken, vooral doordat de gewassen in volle wasdom komen en dus veel vocht onttrekken. Het begint inderdaad behoorlijk droog te worden. Uiteindelijk sluit ik niet uit dat er nog meer gebieden zijn waar het beregenen op een gegeven moment niet meer kan, maar ik denk niet dat dat deze week al zal zijn."

Zoet water

Het waterschap is grotendeels afhankelijk van neerslag. Alleen op Tholen en Sint Philipsland en in de Reigersbergpolder bij Rilland kan het zoet water aanvoeren. ,,Daar kunnen we de peilen dus langer hoog houden", zegt Mangnus. ,,Voor de rest van Zeeland zijn we bezig met projecten om in de toekomst de regen langer vast te houden en op die manier de zoetwatervoorziening te vergroten."

Vorig jaar was er in juni ook sprake van een lange droogteperiode. Toen riep Evides haar klanten op om zuinig te zijn met kraanwater. Zaken zoals het wassen van de auto, het sproeien van de tuin, het vullen van een zwembad of lang douchen werden afgeraden.

Nu is dat niet nodig, zegt woordvoerster Cindy van Kranenburg. Het verschil is dat het vorig jaar lange tijd zeer warm was, met zelfs vier dagen boven de dertig graden. ,,Dan zie je dat mensen heel veel water gaan gebruiken. Dat was voor ons toen een reden om die oproep te doen."

Koeler

Eind deze week worden ook temperaturen tegen de dertig graden verwacht. ,,Maar het is geen langere periode. Na het weekend wordt het al weer koeler", zegt Van Kranenburg. Evides verzekert dat zij ook bij extreem weer voldoende drinkwater kan leveren.