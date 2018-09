Recordaantal bezoekers Film by the Sea

Via het educatieprogramma kwamen dit jaar 3300 leerlingen minder. Volgens het filmfestival had dat te maken met de voorbereidingen. Die liepen vertraging op door zwangerschapsverlof van de medewerker die het educatieprogramma begeleidt.

Film by the Sea eindigde vandaag. Hoogtepunt van het festival was de komst van filmdiva Sophia Loren die op zondag 9 september de Grand Acting Award in ontvangst nam. Festivaldirecteur Leo Hannewijk draaide zijn laatste festival. Volgend jaar is het de beurt aan opvolger Jan Doense.