Record voor haven van Antwerpen; 'uitbreiding is nodig'

Zeeuwse flitspalen: elke zes minuten een boete

14:02 VLISSINGEN - Het aantal verkeersboetes in Zeeland is in de eerste vier maanden van dit jaar iets afgenomen. De twaalf flitspalen in de provincie betrapten in totaal 28.843 overtreders: 27.566 mensen die te hard reden en 917 bestuurders die het rode licht negeerden.