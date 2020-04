Record: in maand tijd geen millimeter regen in Vlissingen

Controle op straatra­ces bij Terneuzen leidt tot boetes in loods

17:12 TERNEUZEN - Bij de aanpak van illegale straatraces in Terneuzen zijn de politie en gemeente zaterdag op een serie overtredingen gestuit op de Industrieweg in Terneuzen. Er vonden geen races plaats, maar in een loods vonden werkzaamheden plaats die in strijd waren met het bestemmingsplan en milieuwetgeving.