Record! Delta Ride for the Roses brengt 212.534 euro op

Het oude record voor een regionale Ride for the Roses stond sinds 2013 op 169.760 euro. Vorig jaar werd 150.808 euro voor KWF Kankerbestrijding opgehaald.

Het fietsweekend kende ook een recordaantal deelnemers: 6.273: 2.555 in Terneuzen, 3.128 zaterdag in Goes en 590 vrijdagavond bij de Ladies Night Ride in Goes. Het oude record stond sinds 2013 op 5.969. Toen was het nog wel een eendaags evenement.