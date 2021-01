Rechtszaak tegen Terneuzense moeder die dochters zou hebben laten misbruiken, opnieuw uitgesteld

EENS EEN ZEEUW Elte heeft nog altijd een band met de zeven kleuren van de Schelde

2 januari Elte Rauch (1980) stak de zevenkleurige Schelde over, op zoek naar een wereld die veranderd was. Ze ging vele wateren over en woont op een boot. De zee is haar tuin en haar uitgeverij vaart. Schrijven doet ze aan de dijk.