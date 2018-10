Rechters bezoeken Goesenaar in tbs-kliniek

Gebruik boerenver­stand voorkomt veel ellende door brand

19:05 KAPELLE - Brand in agrarische bedrijven komt echt niet elke dag voor in Zeeland, maar als het eenmaal brandt, kunnen de gevolgen groot zijn. In het kader van de Zeeuwse Week van de Veiligheid houden de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de gemeente Kapelle maandag een bijeenkomst over brandveiligheid in de agrarische sector.