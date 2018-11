Rechter zorgt voor snellere hulp bij vechtscheiding

Digitale ontdek­kings­reis naar wonen en werken in Zeeland

7:30 GOES - Nog even en iedereen die beweert dat er in Zeeland niks is kan terecht worden gewezen. Door gewoon even op internet te kijken. Dinsdag wordt op de Contacta in Goes het digitale platform gelanceerd dat mensen moet verleiden in Zeeland te komen wonen en werken.