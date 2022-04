Rechter spreekt van soap in hoger beroep roofmoord op Rillander Kees van Schaik

DEN BOSCH – ,,Het is bijna een soap hoe deze zaak nu loopt’’, verzuchtte de voorzitter van het gerechtshof in Den Bosch maandag. Aan de orde was inmiddels de elfde procedurele zitting in het hoger beroep over de moord op Kees van Schaik in Rilland.