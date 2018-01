Rechter oordeelt: badkamerraampje moet open kunnen

Hoe klein het raampje ook is, het zat er al sinds 1994 en daarom heeft buurman Cees Hamelink het recht verworven op licht en lucht in zijn badkamer, zo oordeelde de Middelburgse rechter in een kort geding dat Hamelink aanspande.

De buurvrouw krijgt dertig dagen de tijd om er voor te zorgen dat hij weer licht en lucht door zijn raampje krijgt, zo niet dan volgt een dwangsom van vijfhonderd euro per dag met een maximum van 50.000 euro. Daarnaast oordeelde de rechter dat alle constructies die onrechtmatig tegen Hamelinks buitengevel werden bevestigd, weer verwijderd moeten worden. Volgens de rechter mocht de bouwer niet zonder toestemming gebruikmaken van het stuk buitengevel dat in de oude situatie niet gedeeld werd. Ook hier krijgt de eigenaar een maand de tijd, waarna eenzelfde dwangsom volgt.

Cees Hamelink is dik tevreden met de uitspraak. ,,We kregen op alle punten gelijk van de rechter. Hier gaat de champagne open.''

,,We gaan in beroep, dat is zeker'', zegt Nicolai Ciusu, vriend van de eigenares van de woning strijdbaar. ,,Wij hebben alle tijd. Desnoods gaan we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.''