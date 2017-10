Rechter misselijk van foto's mishandelde Schoondijkse: Celstraf en contactverbod voor partner

Ze doelde op foto’s waarop de verwondingen van de vrouw van J.L (30) te zien zijn. Enorme bloeduitstortingen over het gehele lichaam: de benen, de armen, het lijf en het hoofd. Ze citeerde een arts die verklaarde dat je aan zulke verwondingen kan overlijden. Volgens die arts zijn het deels afweerverwondingen die veroorzaakt zijn als iemand zichzelf probeert te beschermen.

Volgens L. hield zij van ruige seks en gebeurde alles met wederzijdse instemming. De rechter wees hem nogmaals op de verklaring van de arts dat het deels om afweerverwondingen gaat. ,,Die ontstaan niet als je wil dat je wordt geslagen.”

Kleerhanger en bezemsteel

Uit de verklaringen van de vrouw blijkt dat het mishandelen een maand na de geboorte van hun zoontje begon. Het hield vervolgens maanden lang aan. In eerste instantie gebruikte hij alleen zijn handen en voeten, daarna ook een kleerhanger en een bezemsteel. Volgens haar verklaring hoopte ze vaak dat hij alleen maar met de kleerhanger binnen zou komen omdat de bezemsteel het meeste pijn deed. Ook sloeg hij haar in eerste instantie alleen op de momenten dat de baby niet in de kamer was. Wat later trok hij zich daar niets meer van aan.

Een buurvrouw hield volgens de rechter een dagboek bij van het gekrijs en geschreeuw. En ook andere buurtbewoners hoorden haar regelmatig schreeuwen en gillen.

Beste vader en beste man

Raadsman Joost Grootjans overhandigde de rechtbank een brief van de vrouw van L. Daarin laat ze weten dat ze hem mist, dat ze hoopt dat hij een lichte straf krijgt en dat ze weer samen verder willen omdat haar zoontje een vader nodig heeft. Bovendien is ze ervan overtuigd dat hij kan veranderen. ,,Hij is de beste vader en mijn beste man. Iedere nacht droom ik ervan dat we weer samen een gezin zijn.”

Officier van justitie Kim Tax zei dat de verdachte een celstraf moet krijgen. Ze zei dat hij haar zo hard sloeg de een keer de bezemsteel brak. Dat de verwondingen zijn ontstaan tijdens seksspelletjes noemde ze ‘volstrekt ongeloofwaardig’. Volgens haar heeft de verdachte psychopathische trekken. ,,Als je de foto’s ziet lopen de rillingen je over je rug.”

Contactverbod

Ze zei ook dat de brief past in een beeld dat vaker opduikt bij huiselijk geweld. ,,Zij is kennelijk zo afhankelijk van hem dat ze hem weer terug hoopt te krijgen.” Ze eiste een celstraf van zes maanden waarvan twee voorwaardelijk en een contactverbod.

Grootjans pleitte voor vrijspraak omdat de verwondingen zouden zijn ontstaan tijdens ‘ruwe seks’. ,,Volgens mijn cliënt wilde zij het. Ook heeft ze een gevoelige huid.”