Rechter laat tierende moeder van slachtoffer (14) zaal uitzetten

streektaal De zandlôper

23 maart Vorige keêr goeng m’n column over ‘tied’. En noe kwam ik op de gedachte om over een zandlôper te schrieven. Die kenne me toch nog wè ee? Een diengetje om de tied te meten. Twì glaeze bolletjes boven mekare mie een nauwe verbindieng, eên dìvan ‘evuld mie fien zand. Eênvoudig van vurm en moai om te zien.